Belçika Kupası'da zafer Royal Antwerp'n oldu
Royal Antwerp, Belçika Kupası finalinde Mechelen'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.
Royal Antwerp, Mechelen'i 2-0 mağlup ederek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.
Başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 2 kez müzesine götüren Mechelen ile 3 şampiyonluğu bulunan Royal Antwerp karşı karşıya geldi.
TOPLAMDA 4. KEZ ŞAMPİYON
Maçın 35. dakikasında Janssen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Royal Antwerp, 81. dakikada Balikwisha ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve rakibine 2-0 üstünlük kurarak kupada şampiyonluğa ulaştı.
Bu sonuçla Royal Antwerp toplamda 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
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