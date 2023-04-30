Belçika Kupası'da zafer Royal Antwerp'n oldu

Royal Antwerp, Belçika Kupası finalinde Mechelen'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 23:30
Belçika Kupası'da zafer Royal Antwerp'n oldu
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Royal Antwerp, Mechelen'i 2-0 mağlup ederek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.

Başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 2 kez müzesine götüren Mechelen ile 3 şampiyonluğu bulunan Royal Antwerp karşı karşıya geldi.

TOPLAMDA 4. KEZ ŞAMPİYON

Maçın 35. dakikasında Janssen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Royal Antwerp, 81. dakikada Balikwisha ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve rakibine 2-0 üstünlük kurarak kupada şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Royal Antwerp toplamda 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


Royal Antwerp KV Mechelen Belçika Kupası

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