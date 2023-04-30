Premier Lig ekibi Aston Villa, Orkun Kökçü ile ilgileniyor

Yayınlanma: 30.04.2023 - 15:07

Güncelleme: 30.04.2023 - 15:24

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri gün geçtikçe artıyor.

Sporx'in Mirror'dan derlediği habere göre, Aston Villa'nın Orkun için bu sezon sık sık Feyenoord maçlarına gözlemci gönderdiği aktarıldı.

İngiliz ekibinin ayrıca Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i de takip ettiği vurgulandı.

Feyenoord'un Orkun Kökçü'yü elinden tutmak istediği ancak 45 milyon euro'luk bonservis bedeline "hayır" demesinin zor olduğu kaydedildi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ

Öte yandan Orkun'a Premier Lig'den başka taliplerin de olduğu öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcuya ayrıca Portekiz, İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu belirtildi.

Orkun Kökçü'nün adı daha önce Benfica, Paris Saint-Germain Manchester United ve Arsenal'le de anılmıştı.

Feyenoord ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli futbolcu, bu sezon 42 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.