Belçika'da gerginlik! Yıldız isimler kavga etti...
Fas yenilgisi sonrası Belçika'da takım içi huzursuzluk çıktı. Kevin De Bruyne ve Jan Vertonghen'in basın önünde karşılıklı sözleri soyunma odasında gerginliğe neden oldu.
Dünya Kupası'nda umduğunu bulamayan ekiplerden Belçika'da Fas yenilgisi sonrası takımın yıldız isimlerinin kavga ettiği ortaya çıktı.
Takımın deneyimli isimlerinden Vertonghen ile birlikte Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'un soyunma odasında kavga ettiği belirtildi. Kavgayı ise Romelu Lukaku'nun ayırdığı ifade edilirken Belçika basınına konuşan teknik direktör Roberto Martinez haberleri doğruladı.
İspanyol hoca yaptığı açıklamada, "Şu anda takım içinde bir gerginlik olduğu doğru. Bu insanlar yüksek egoları olan kişiler. Dünyanın en zorlu soyunma odalarından birine sahibiz." diye konuştu.
NEDEN KAVGA ÇIKTI?
Fas maçı öncesinde takımın yıldız ismi Kevin De Bruyne bir açıklama yaparak, "Şu anda takım içinde bir gerginlik olduğu doğru. Bu insanlar yüksek egoları olan kişiler. Dünyanın en zorlu soyunma odalarından birine sahibiz." sözlerini kullanmıştı.
De Bruyne'un bu sözleri savunmanın ortasında oynayan ikili 35 yaşındaki Vertonghen ile 33 yaşındaki Alderweireld'e söylediği iddia edilmişti. Verthongen ise yaptığı açıklamada, "Söyleyebileceğim çok şey var ama en doğrusu sanırım bunu kameralar önünde söylememek. Evet, Fas karşısında gol atamadık çünkü hücum oyuncularımız çok yaşlı" açıklamasını yaptı.
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