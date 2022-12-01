Belçika'da Roberto Martinez dönemi sona erdi!
Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan karşılaşmasının ardından istifa etti.
Hırvatistan ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez istifa etti.
Martinez, yaptığı açıklamada, "Bu benim Belçika'da son maçımdı. Benim için duygusal bir an, devam edemem" diye konuştu.
49 yaşındaki teknik adam, sözlerini, "Oyunculara ve personele veda etti. Dünya Şampiyonu olsak bile yine gidecektim. Bu kararı, Dünya Kupası'ndan önce verdim" şeklinde tamamladı.
İspanyol teknik adam, 2016'dan bu yana Belçika Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
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