Belçika'da Stefan Kuntz'a istifa çağrısı!

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'da Japonya ile yaptığı hazırlık maçında, Türk seyirciler Alman teknik direktör Stefan Kuntz'a istifa çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 16:05
Belçika'da Stefan Kuntz'a istifa çağrısı!
Abone Ol google-news

Mili takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Alman teknik direktör Stefan Kuntz'a Türk seyircilerden tepki geldi.

Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı.

TFF İÇİN DE İSTİFA TEZAHÜRATI

Alman teknik direktör Ermenistan beraberliğinin ardından da ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

Öte yandan milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.

FUTBOLCULARA PROTESTO

Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.


Player Alanı
stefan kuntz a milli futbol takımı japonya TFF istifa

İlgili Haberler

Mehmet Büyükekşi Japonya maçı öncesi açıkladı... TFF'den Stefan Kuntz kararı!

Mehmet Büyükekşi Japonya maçı öncesi açıkladı... TFF'den Stefan Kuntz kararı!
Stefan Kuntz: 'Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim'

Stefan Kuntz: 'Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim'
Kuntz izliyor!

Kuntz izliyor!

En Çok Okunan Haberler