Belçika'da Stefan Kuntz'a istifa çağrısı!
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'da Japonya ile yaptığı hazırlık maçında, Türk seyirciler Alman teknik direktör Stefan Kuntz'a istifa çağrısı yaptı.
Mili takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Alman teknik direktör Stefan Kuntz'a Türk seyircilerden tepki geldi.
Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı.
TFF İÇİN DE İSTİFA TEZAHÜRATI
Alman teknik direktör Ermenistan beraberliğinin ardından da ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.
Öte yandan milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.
FUTBOLCULARA PROTESTO
Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.
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