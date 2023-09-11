Stefan Kuntz: 'Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim'

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:23

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:39

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve İsmail Yüksek, Belçika'da Japonya ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Milli futbolcu İsmail Yüksek ve Alman teknik direktör Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile Japonya maçı hakkında konuştu.

İsmail Yüksek ve Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

İsmail Yüksek: "Yarın çok özel bir maç olacak. Japonya çok değerli bir takım. Birkaç istisnai oyuncu hariç çoğu oyuncu Avrupa'da oynuyor. Disiplinli bir takım. 1998'den beri tüm Dünya Kupası'na katıldılar. Son Dünya Kupası'ndan lider çıktılar. Son 16'da da Hırvatistan'a penaltılarda elendi. Yarın bizim için değerli bir maç olacak. Böyle rakiplerle oynamak olmuyor her zaman. Kendimizi tartmak amacıyla, farklı bir ekolle karşılaşmak ilginç ve faydalı olacaktır. Umarım güzel bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum."

"ERMENİSTAN MAÇINDA KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İsmail Yüksek: ''Ermenistan maçı hiç istemediğimiz sonuç oldu. Gerekli analizlerimizi yaptık. Yarın zor bir maç olacak. Biz yarına kadar hazır olacağız. Yarın güzel bir oyun ve mücadele göstereceğimizi düşünüyorum.''

İsmail Yüksek: "Biz kesinlikle Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünmüyoruz. Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. İkinci yarıda bazı bölümlerde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Analizlerimi yaptık. O eksikleri azaltmaya çalışacağız. Umarım Avrupa Şampiyonası katılacağız. Grupta avantajlıyız. Ermenistan maçını kazansak daha da avantajlı olabilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok."

"KALİTELİ VE SAYGIN BİR TAKIM"

Stefan Kuntz: "Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız."

Stefan Kuntz: ''Ben Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım. Aynı zamanda Alman vatandaşı olarak son maçın sonucu bizi üzse de Japonya'nın aldığı skor ve oyun ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını göstermiş oldu.''

Stefan Kuntz: ''Bizim de aslında düşüncemiz, bu maçta şu ana kadar süre veremediğimiz oyuncuları oynatmak. Dolayısıyla onların kararının etkisi olmayacaktır.''

"POZİTİF UNSURLAR NEGATİF OLANLARDAN DAHA ÜSTÜN OLACAKTIR"

Stefan Kuntz: ''Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le hem de o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası elemelerini elde etmek ve Uluslar Ligi'nde bir tur yukarıya çıkmaktı. Portekiz'e ne yazık ki imkanımızı kaçırdık. Uluslar Ligi'nde çok rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Bizim göreve geldiğimiz süreçte bir çok oyuncuya milli takım şansı verdik. Bu süreç içerisinde çoğu büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim.''

Stefan Kuntz: "Herhalde dün İtalya, Makedonya'ya karşı 1-1 berabere kaldı. Bana buraya başladığımda Milli Takım'ın mental yapısı zayıf olduğundan dolayı bu tür maçları çeviremiyor dediler. Letonya'ya karşı iki tane galibiyet aldık 97 sene içinde gibi bir sürede. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da, dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar negatif olanlardan daha üstün olacaktır.''

"JAPONYA İLE HIRVATİSTAN BİRBİRİNE BENZEMİYOR"

Stefan Kuntz: "Japonya Milli Takımı çok teknik, çok özellikli bir takım. Çok koşan bir takım, seri oyunculara sahipler. Taktiğine sadıklar. Bizim de disiplinli olmamız gerekiyor. Bizim için de önemli olan, onlara vereceğimiz karşılık ve onların bizi zorladığı kadar bizim onları zorlamamız olacaktır. Bizim de elimizden geleni yapacağımız konular bunlar olacaktır.''

Stefan Kuntz: "Öncelikle yarınki rakibimizle Hırvatistan'ın oyun tarzını birbirine benzetebileceğimizi düşünmüyorum. Aynı zamanda yarınki maç hazırlık maçı niteliğinde. Bir sonraki ay oynayacağımız maç deplasmanda olacak. Ama kesinlikle yarın, Ermenistan maçında süre alamayan oyunculara süre vereceğiz. Onların da performansını değerlendireceğiz. Beklenmedik anda sakatlıklar olabilir, diğer oyuncuların da bu seviyedeki performansını görmek için onları da böyle bir rakibe karşı kullanmayı düşünüyoruz."