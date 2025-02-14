Belçika'dan Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemine büyük tepki

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:31

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:31

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0'la geçtiği maç, Belçika basınında manşetleri süsledi.

Ülke basını, maçın hakemi Nikola Dabanovic'in yönetimine tepki gösterdi. Fenerbahçe-Anderlecht maçının Belçika basınındaki yankıları şöyle:

7sur7: "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için Türkiye'de kabus gibi bir akşam."

Lesoir: "Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nden elenme ihtimali çok yüksek."

DHnet: "Anderlecht karşılaşmayı iki açıdan kaybetti; İkili mücadelelerdeki zaafları ve hakem hataları. Önümüzdeki perşembe günü elemeleri geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var."

Walfoot: "Maçın temposuna ayak uyduramayan ve hakem baskısı altında ezilen Anderlecht, rövanş maçında bir mucize yaratmak zorunda kalacak."

RTL: "Felaket hakem yönetimi! Anderlecht, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü."

Lavenir: "Anderlecht hakem yüzünden hayal kırıklığına uğradı."

HLN: "Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca alt edildi."

Sporza: "Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor."

Voetbalkrant: "Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakemlik konusundaki hayal kırıklıkları büyük olacak. Fenerbahçe sahasında fiziksel olarak ezdi ama hakemden de büyük destek gördü."

Standaard: "Anderlecht deplasmanda Fenerbahçe'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa macerası sona ermiş gibi görünüyor. Brüksel ekibi en iyi formunda olmasa da hakem Nikola Dabanovic'e yenildi."