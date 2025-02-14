Belçika'dan Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemine büyük tepki
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 yendiği maç, Belçika basınında da geniş yankı buldu. Belçika basını, maçın hakemi Nikola Dabanovic'in kararlarına tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0'la geçtiği maç, Belçika basınında manşetleri süsledi.
Ülke basını, maçın hakemi Nikola Dabanovic'in yönetimine tepki gösterdi. Fenerbahçe-Anderlecht maçının Belçika basınındaki yankıları şöyle:
7sur7: "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için Türkiye'de kabus gibi bir akşam."
Lesoir: "Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nden elenme ihtimali çok yüksek."
DHnet: "Anderlecht karşılaşmayı iki açıdan kaybetti; İkili mücadelelerdeki zaafları ve hakem hataları. Önümüzdeki perşembe günü elemeleri geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var."
Walfoot: "Maçın temposuna ayak uyduramayan ve hakem baskısı altında ezilen Anderlecht, rövanş maçında bir mucize yaratmak zorunda kalacak."
RTL: "Felaket hakem yönetimi! Anderlecht, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü."
Lavenir: "Anderlecht hakem yüzünden hayal kırıklığına uğradı."
HLN: "Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca alt edildi."
Sporza: "Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor."
Voetbalkrant: "Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakemlik konusundaki hayal kırıklıkları büyük olacak. Fenerbahçe sahasında fiziksel olarak ezdi ama hakemden de büyük destek gördü."
Standaard: "Anderlecht deplasmanda Fenerbahçe'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa macerası sona ermiş gibi görünüyor. Brüksel ekibi en iyi formunda olmasa da hakem Nikola Dabanovic'e yenildi."
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