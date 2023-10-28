Bellingham yıldızlaştı: El Clasico'da kazanan Real Madrid! Barcelona 1-2 Real Madrid

Yayınlanma: 28.10.2023 - 19:15

Güncelleme: 28.10.2023 - 19:15

İspanya La Liga'nın 11. haftasında sonucu merak edilen maçta Barcelona ile Real Madrid El Clasico'da karşı karşıya geldi.

Camp Nou'daki bakım nedeniyle Estadio Olimpico Lluis Companys'ta oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Barcelona, karşılaşmanın henüz başında öne geçti. 6. dakikada gelişen Barcelona atağında savunmasının hatasını iyi değerlendiren İlkay Gündoğan, karşı karşıya pozisyonda Kepa'yı mağlup etti ve Katalanları 1-0 öne taşıdı.

İlk yarıda kalan dakikalarda iki takımın da hücumları sonuç vermedi. Barcelona, İlkay'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

BELLINGHAM ATMAYA DEVAM EDİYOR!

Real Madrid, 68. dakikada eşitliği yakaladı. Eflatun beyazlıların süper transferi Jude Bellingham, ceza sahası dışından, çok uzaklardan, harika bir şut çıkardı. Kaleci Ter Stegen, İngiliz yıldızın bu şutunu çıkaramadı ve top ağlara gitti.

İngiliz futbolcu, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı. Bellingham, Real Madrid'e transferinden bu yana 13. golünü attı. 20 yaşındaki yıldızın 3 de asisti bulunuyor.