NBA efsanesi Kerim Abdül Cabbar'dan aşı karşıtı basketçilere uyarı

07 Ekim 2021 Perşembe, 18:30

Başarılı bir basketbol oyuncusu olmasının yanı sıra Amerikalı siyahların haklarının korunması, inanç özgürlüğü, sosyal eşitlik gibi konularda çeşitli mecralarda görüşlerini açık bir şekilde dile getirmekten çekinmeyen Kerim Abdül Cabbar, son olarak koronavirüs aşısına karşı olduğunu belirten NBA oyuncularını, "halk sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle" eleştirdi.

"ÖZGÜRÜZ FAKAT DİĞERLERİNİ İNCİTMEMEK ŞARTIYLA"

Koronavirüs aşısını yaptırmamanın bir özgürlük olduğunu dile getiren NBA oyuncularına seslenen Cabbar, oyuncuların iddialarında haksız olduğunu ve bu şekilde açıklamalar yaparak aşı yaptırma konusunda çekimser olan insanları kötü yönde etkilediklerini belirtti.

Cabbar, "Hepimiz özgürüz, fakat diğerlerini incitmemek şartıyla. Bu yüzden emniyet kemerini, motosiklet kullanırken kask takılmasını ve çocuklarımızın eğitim görmesini şart koşuyoruz" diyerek diğer insanları güvende tutmanın önemini vurguladı.

16 TRİLYON HARCANDI

ABD hükümetinin koronavirüs sebebiyle bugüne dek 16 trilyon dolar harcadığını belirten Cabbar, her gün aşı yaptırmayan binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve hastalığın giderek daha fazla yaralar açtığını belirtti. Cabbar, durumun ciddiyetini hatırlatarak, NBA oyuncularının insanları korumak için bir an önce harekete geçmesini istedi.