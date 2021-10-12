Efsane oyuncu Micheal Jordan, NBA'deki aşı tartışmalarına katıldı

12 Ekim 2021 Salı, 22:15

Chicago Bulls'un efsane basketbolcusu Michael Jordan, NBA'in COVID-19 politikalarını desteklediğini açıkladı.

NBA'de son dönemde en çok gündemde yer alan konulardan biri, lig tarafından uygulamaya konulan COVID-19 protokolleriydi. Ayrıca NBA yönetimi dışında da ABD'de bazı eyaletlerin sağlık kurullarının aldığı kurallara göre NBA oyuncularını da kapsayacak şekilde kapalı alan etkinliklerine aşı zorunluluğu getirilmesi planlanmıştı.

Son günlerde oldukça tartışma yaratan bu konularda şu an Charlotte Hornets'ın sahibi olan efsane oyuncu Jordan da fikirlerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalına röportaj veren Jordan, lig kurallarına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Bu konu hakkında, "Bugünlerde herkesin aşılanma hakkında bir fikri var. Ben bilime yürekten inanan bir insanım ve buna hep bağlı kalacağım. Bence herkes bunu anladığında daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

NBA'de aşı tartışmalarında yaşanan en son gelişme ise Brookleyn Nets'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i kadro dışı bırakması oldu. Irvıng, aşı olmayı reddettiği için takımı ile birlikte antrenman yapamıyor ve takımının iç saha maçlarına çıkamayacak durumdaydı. Irvıng, kaçırdığı bu maçlar dolayısıyla yıllık ücretinin büyük bir bölümünü de kaybetmiş olacak.