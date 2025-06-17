Benfica - Boca Juniors maçında kavga çıktı: Kırmızı kartlar havada uçuştu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile kozlarını paylaştı.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.





Boca Juniors'un golleri, 21. dakikada Miguel Merentiel ve 27. dakikada Rodrigo Battaglia'dan geldi.

Benfica'nın gollerini ise 45+3. dakikada penaltıdan Angel Di Maria ve 84. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.





Bu sonuçla birlikte her iki takım da Kulüpler Dünya Kupası'na 1'er puanla başladı.

Boca Juniors bir sonraki maçında Bayern Münih ile, Benfica ise Auckland ile karşılaşacak.

MÜCADELE SIK SIK DURDU

Müsabakanın 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Bruma'nın yerine; Orkun Kökçü de Renato Sanches'in yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti'nin Ayrton Costa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti'ye sarı kart gösterdi.





BELOTTI'YE KIRMIZI KART

VAR'ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti'nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek doğrudan kırmızı kartla İtalyan futbolcuyu oyundan attı.

KEREM SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Mücadele esnasında yaşanan büyük gerilim, mili futbolcumuz Kerem Aktüroğlu'na da yansıdı. Rakibinin sürekli hakemle konuşması ve şikayet etmesine sinirlenen yıldız futbolcu, tepkisini gösterdi.





Kerem Aktürkoğlu rakibini eliyle iterken, Belmonte kendisini abartılı bir şekilde hakemin yanında yere bıraktı.

İlk önce Belmonte'nin Kerem'e gelerek koluyla bir tepki gösterdiği de kamera açılarından fark edildi.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan skorlar şu şekilde:

Chelsea 2-0 Los Angeles FC

Flamengo 2-0 ES Tunis