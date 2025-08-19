Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Basın toplantısında konuşan Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu yarınki maçta oynayıp etkili olur mu?"

Bruno Lage: "Cevap vermeyeceğim."

"KEREM SEZONA MUTLU BAŞLADI"

"Kerem'i Nice maçında oyuna almam sportif bir karardı. Kerem Aktürkoğlu bu sezona çok iyi bir şekilde hazırlanmış şekilde başladı. Forma numarasını değiştirdi, sezona mutlu şekilde başladı."

"BİR TEKLİF VARDI"

"Ben sadece Benfica'nın antrenörüyüm. Bir teklif vardı. Şuan Kerem Aktürkoğlu'nun hedefi Benfica'ya yardım etmektir." ifadelerini kullandı.