Benfica'dan tarihi galibiyet: Real Madrid'i kalecisi Anatoliy Trubin ile yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica konuk ettiği Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup etti.

Benfica bu sonuçla 9 puan -2 averajla, aynı puan ve -3 averajda bulunan Marsilya'nın önünde, lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off turuna kalmaya hak kazandı.

REAL MADRID İLK 8'İN DIŞINDA KALDI

Bu sonuçla Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'de penaltıdan Vangelis Pavlidis, 54. dakikada tekrar Andreas Schjelderup ve 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin kaydetti.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Real Madrid'in golleri ise 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.

Konuk ekipte 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart gördü.