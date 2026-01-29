Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşaması geride kaldı.

Son hafta maçlarının hepsi aynı saatte başlarken Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY 20. SIRADA YER ALDI

Galatasaray, konuk olduğu Manchester City'ye 2-0 kaybetti. Maçtaki golleri Erling Haland ve Rayan Cherki kaydetti.

Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nin lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı. Galatasaray bu sezon lig etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçlarının ardından son 16'ya kalan 8 takım netleşti ve play-off'u garantileyen takımlar belli oldu.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 20 bitiren Galatasaray, son 16 play-off turunda Atletico Madrid ya da Juventus ile karşılaşacak. Galatasaray ilk maçını 17 ya da 18 Şubat'ta, rövanş maçını ise 24 ya da 25 Şubat'ta oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.