Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benfica, deplasmanda 3 golle galip!

Benfica, deplasmanda 3 golle galip!

2.11.2025 09:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Benfica, deplasmanda 3 golle galip!

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, Vitoria Guimaraes'e konuk oldu.

Estadio D. Afonso Henriques'te oynanan mücadeleyi Benfica 3-0 kazandı.

Benfica'nın galibiyet golleri Tomas Araujo, Samuel Dahl ve Joao Rego'dan geldi.

Vitoria Guimaraes takımında Fabio Blanco 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 24'e çıkardı. Guimaraes ise 11 puanda kaldı.

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, Casa Pia'yı konuk edecek. Vitoria Guimaraes ise Tondela deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Benfica #jose mourinho #Vitoria Guimaraes

İlgili Haberler

Juventus'ta Spalletti dönemi galibiyetle başladı!
Juventus'ta Spalletti dönemi galibiyetle başladı! İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Liverpool, ligde 4 maç sonra kazandı!
Liverpool, ligde 4 maç sonra kazandı! Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, sahasında Aston Villa'yı Mohamed Salah ve Ryan Gravenberch'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid, Valencia'yı rahat geçti!
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid, Valencia'yı rahat geçti! La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti.