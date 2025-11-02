Arda Güler asist yaptı: Real Madrid, Valencia'yı rahat geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 09:30:00
La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti.

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Valencia'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 19 ve 31. dakikalarda Mbappe, 44. dakikada Bellingham ve 82'de Alvaro Carreras kaydetti.

Karşılaşmada dakikalar 43'ü gösterirken Vinicius Junior bir penaltı atışından yararlanamadı.

Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 45 dakika oyunda kalırken Mbappe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 30 yaptı ve liderliğini, 2. sıradaki Barcelona'nın 7 puan önünde sürdürdü. Valencia ise 9 puanda kaldı.

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia ise evinde Real Betis'i konuk edecek.

