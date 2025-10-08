Benfica maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

JHON DURAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç futbolcu son olarak Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Benfica ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giymiş ve sonrasındaki 6 maçı kaçırmıştı. Duran, milli ara sonrasında kademeli olarak takım çalışmalarına katılacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerden Mert Hakan Yandaş, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Deneyimli futbolcu bu sezon forma giymezken son olarak geçen sezonun mart ayında Bodrum FK ile oynanan maçta süre almıştı.