Benfica, Ronaldo ve arkadaşlarına acımadı!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:23

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:23

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile Portekiz şampiyonu Benfica karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Benfica yeni transferi Di Maria ile 23. dakikada öne geçti. 31'de Ramos farkı ikiye çıkardı. 39'da bir kez daha Ramos sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Al Ghannam'ın golüyle ilk yarı 3-1 bitti.

68. dakikada Schjelderup'un golüyle maçın skoru 4-1 olarak belirlendi.

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, 3 gün önce oynadığı hazırlık maçında İspanyol ekibi Celta Vigo'ya 5-0 mağlup olmuştu.