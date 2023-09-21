Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'ten Halil Umut Meler'e tepki!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Salzburg'a 2-0 mağlup olan Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u ağırladıkları ve 2-0 yenildikleri maçın ardından hakem Halil Umut Meler ile ilgili konuştu.
Alman teknik direktör, Salzburg'un iki penaltı kullandığı, birini kaçırdığı maçta Benfica'nın da penaltısının olduğunu söyledi.
Roger Schmidt
"HAKEM BİZİM TARAFIMIZDA OLMADI"
Maçtan sonra konuşan 56 yaşındaki teknik direktör, "Halil Umut Meler, Salzburg'a 2 penaltı verdi ama bizim 1 penaltımızı vermedi" dedi.
Roger Schmidt ayrıca, "Salzburg lehine verilen iki penaltı ve 10 kişi kalmamız asla maçın sonucu için belirleyici değildi. Oyuncularım maçı çevirebilmek adına ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ancak hakem pek bizim tarafımızda olmadı" ifadelerini kullandı.
Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yaptı.
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