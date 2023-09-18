UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!
UEFA, PSG'den Katar'a giden Marco Verratti, Julian Draxler ve Abdou Diallo transferlerini inceleyecek.
UEFA, Paris Saint-Germain'den Katar'a giden 3 futbolcunun transferi için harekete geçti.
L'Equipe'te yer alan habere göre, UEFA'nın Katar ve PSG arasındaki yakınlık sebebiyle Marco Verratti, Julian Draxler ve Abdou Diallo transferlerini incelemek için soruşturma açmaya karar verdiği belirtildi.
CEZAİ İŞLEM UYGULANABİLİR
UEFA'nın 3 futbolcunun transferinden elde edeceği sonuçlara göre, PSG'ye yaptırım uygulayabileceği ya da Fransız ekibinin bu transferlerden kazanacağı rakamların hesaplarda sayılmamasını sağlayabileceği öne sürüldü.
SPONSORLUK ANLAŞMALARI İNCELENDİ
Bu transferlerin mali kontrol komitesi tarafından inceleneceği, cezai işlem uygulanabilmesi için alıcı ve satıcının çok yakın olduğunun ispat edilmesi gerektiği vurgulandı. PSG'nin daha önce de Katar'dan yaptığı sponsorluk anlaşmalarının incelendiği hatırlatıldı.
PSG 85 MİLYON EURO KAZANDI
PSG; Marco Verratti'nin Al Arabi'ye transferinden 50, Abdou Diallo'nun yine Al Arabi'ye gidişinden 15 ve Julian Draxler'in Al Ahli SC'ye imzasından 20 milyon Euro olmak üzere bu transferlerden kasasına toplamda 85 milyon Euro koydu.
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