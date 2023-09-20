Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag'a farklı yenildi

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu ilk maçında karşılaştığı Kopenhag'a 5-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:39
Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag'a farklı yenildi
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UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Kopenhag'ın U19 takımları karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kopenhag 5-1 kazanırken goller; 19 ve 62. dakikalarda Amin Chaikha, 38. dakikada Emil Hojlund, 39. dakikada Noah Sahsah ve 90+5'te Tamas Szucs'tan geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 47. dakikada Yasin Kasal kaydetti.

Galatasaray grubun bir sonraki maçında deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Kopenhag evinde Bayern Münih'i arayacak.


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galatasaray Kopenhag UEFA Gençlik Ligi

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