Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag'a farklı yenildi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:39

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:39

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Kopenhag'ın U19 takımları karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kopenhag 5-1 kazanırken goller; 19 ve 62. dakikalarda Amin Chaikha, 38. dakikada Emil Hojlund, 39. dakikada Noah Sahsah ve 90+5'te Tamas Szucs'tan geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 47. dakikada Yasin Kasal kaydetti.

Galatasaray grubun bir sonraki maçında deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Kopenhag evinde Bayern Münih'i arayacak.