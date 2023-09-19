Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 21:14

Güncelleme: 19.09.2023 - 21:17

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti salı günü yaptığı açıklamada, başarılı geçmişlerine rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kendilerini asla favori olarak görmediklerini söyledi ve bahisçilere Manchester City'yi işaret etti.

"MANCHESTER CITY FAVORİ"

Çarşamba günü oynayacakları Union Berlin maçı öncesi konuşan Ancelotti, "Manchester City favori çünkü geçen sezon kupayı kazanmalarını sağlayan bir kadroya sahipler ve fazla değişmediler. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde her zaman olduğu gibi sonunda sürprizler olur" dedi.

İtalyan hoca, "Real Madrid sonuna kadar savaşacak bir takım. Kendimizi asla favori olarak görmüyoruz, tıpkı Manchester City'nin görmediği gibi. Geçen sene kazandılar, Şampiyonlar Ligi'ni (tekrardan) kazanabilirler" ifadelerini kullandı.

CARVAJAL YERİNE VAZQUEZ

Ancelotti Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer alan Union Berlin'i hafife almayacaklarını vurgularken, "Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir takım ama burada olmaları çok iyi iş çıkardıkları anlamına geliyor. Defansif olarak iyi organize oluyorlar, sağlamlar ve yoğun bir şekilde oynuyorlar" diye konuştu.

Dani Carvajal

İspanyol oyuncu Dani Carvajal'in çarşamba günkü maçta dinlendirileceğini açıklayan Ancelotti, "Carvajal'de bir zorlanma var ve sorun yaşamamak için onu dinlendirmek istedik. Kendini iyi hissediyor ve ciddi bir şey olduğunu düşünmüyoruz, umarım yakında geri döner" dedi.

Carvajal'in pazar günkü lig maçında oynayabileceğini söyleyen Ancelotti, İspanyol oyuncu yerine Lucas Vazquez'in kadroda olacağını belirtti.

İLK MAÇ UNION BERLIN İLE

2022'de rekor kırarak 14. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ancak geçen sezon yarı finalde Manchester City'ye kaybeden Real Madrid, C Grubu mücadelesine çarşamba günü Union Berlin'i ağırlayarak başlayacak.

Real Madrid ayrıca grup aşamasında İtalya Serie A şampiyonu Napoli ve Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak.