Benfica'nın Uğurcan Çakır planı belli oldu

Benfica, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Portekiz devi, milli kaleci için 15 milyon Euro vermeye hazır.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 11:17
Benfica'nın Uğurcan Çakır planı belli oldu
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Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonluğun baş mimarlarından olan Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor.

Portekız ekibi Benfica, kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanırken, kasasına girecek paranın 15 milyon Euro'sunu Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır için vermeye hazır.

Başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezon bordo mavili formayı 43 kez giydi ve istikrarlı görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

ERCE KARDEŞLER'E TALİP

Öte yandan bordo-mavili takımın yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği file bekçisi Erce Kardeşler'e Hatayspor talip oldu. Güney ekibi, İsmail Köybaşı'nı da istiyor. 


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