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Bengisu Avcı'dan tarihi başarı: Bir ilke imza attı!

Bengisu Avcı'dan tarihi başarı: Bir ilke imza attı!

20.07.2025 09:41:00
Güncellenme:
AA
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Bengisu Avcı'dan tarihi başarı: Bir ilke imza attı!

Daha önce Manş Denizi, Cebelitarık, Catalina, Cook ve Molokai'yi geçmeyi başaran Bengisu Avcı, 41,2 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı geçerek "Okyanus Yedilisi" serisinde 6 etap geçen ilk Türk unvanını aldı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun en zorlu etaplarından İrlanda-İskoçya arasındaki 41,2 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniye kulaç atarak geçmeyi başardı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasındaki soğuk suyu, güçlü akıntıları, sert rüzgarları ve gelgitleriyle ünlü Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti.

Türkiye saati ile 09.00'da İrlanda Bangor'dan 13 derece sıcaklıktaki suya giren Avcı, 10 saat 48 saniye yüzme maratonu sonunda İskoçya Portpatrick'te Türk bayrağını açarak kuma elleriyle "Türkiye" yazdı.

Daha önce Manş Denizi, Cebelitarık, Catalina, Cook ve Molokai'yi geçmeyi başaran Avcı, böylelikle "Okyanus Yedilisi" serisinde 6 etap geçen ilk Türk unvanını da aldı.

İzmirli yüzücü, Kuzey Kanalı'nı en hızlı yüzen Türk ünvanını alırken dünyada kadınlarda bu kanalı en hızlı yüzen dördüncü isim oldu.

Öte yandan, mücadelenin ortasında yaklaşık 2 metrelik denizanası değen Avcı, yüzmeye devam etti.

Ultra maraton yüzücüsü, Okyanus Yedilisi'nin son etabı Japonya-Tsugaru'yu da geçip Türk yüzme tarihine adını yazdırmayı hedefliyor.

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