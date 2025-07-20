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Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Brezilyalı kaleci ile anlaşma tamam!

Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Brezilyalı kaleci ile anlaşma tamam!

20.07.2025 09:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Brezilyalı kaleci ile anlaşma tamam!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferde dev bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson ile her konuda anlaşma sağladı.

İKİ TAKIM GÖRÜŞECEK

Şimdi gözler İngiliz ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. Galatasaray yönetimi, City ile masaya oturarak transferi kısa sürede neticelendirmeyi hedefliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

372 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu.

Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.  

İlgili Konular: #galatasaray #Manchester City #Ederson

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