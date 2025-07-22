Trabzonspor, 23 yaşındaki Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari için kulübüyle görüşmelere başladı. Peki, Benjamin Bouchouari kimdir? Benjamin Bouchouari kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un ilgilendği Benjamin Bouchouari hangi takımlarda oynadı?

BENJAMIN BOUCHOUARI KİMDİR?

Belçika'nın Borgerhout kentinde 13 Kasım 2001 yılında doğan Benjamin, kariyerine Fortuna Sittard'ın gençler takımında başladı ve takımın 19 yaş altı takımında yer aldı.

BENJAMIN BOUCHOUARI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Benjamin, ilk büyük sözleşmesini 2020'de Hollandalı ve şu anki Eerste Divisie kulübü Roda JC ile imzaladı. Benjamin, kulüpteki ilk maçına 28 Ekim 2020'de Fortuna Sittard'a karşı KNVB Kupası maçında maçın 77. dakikasında Patrick Pflücke'nin yerine oyuna girerek çıktı. Bouchouari, 16 Ağustos 2022'de Fransa'nın Saint-Étienne takımıyla üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Bouchouari, kulüpteki ilk sezonunda UNFP Ligue 2 Yılın Takımı'na seçildi.