Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!

Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, Premier Lig'de yaz transfer döneminin en kötü transferi seçildi.

The Athletic, yaz transfer döneminin en kötü transferi için bir anket düzenledi ve bu ankete 20 futbol menajeri katıldı.

Menajerlerden bazıları birden fazla oy kullanırken, Premier Lig'de geçen yaz transfer döneminin en kötü transferi 6 oyla Benjamin Sesko seçildi.

Manchester United, 22 yaşındaki futbolcuyu 76.5 milyon Euro bonservisle Leipzig'ten kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde 8 maçta süre bulan Sesko, 2 kez ağları havalandırdı.