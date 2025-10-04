Manchester United, ilk yarı bulduğu gollerle güldü!

İngiltere Premier Lig'in 7. Haftasında Manchester United, Sunderland'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-0 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mason Mount ile 31. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.
United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 10 yaptı. Sunderland 11 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Ruben Amorim'in ekibi United, Liverpool deplasmanına gidecek. Sunderland, Wolverhampton'u konuk edecek.