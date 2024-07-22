Benzema, Ballon d'Or favorisini açıkladı: 'Bunu hak ediyor'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:52

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:52

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'da sürdüren Karim Benzema Marca'nın sorularını yanıtladı.

Eski takımı Real Madrid'in geçtiğimiz sezonki performansını değerlendiren golcü oyuncu, "Muhteşem bir sezon geçirdiler. Real Madrid her zaman dünyanın en iyi takımıdır. Oyuncular gelip geçer ama Real Madrid her zaman zirvededir" dedi.

"DAHA İYİ OLABİLECEK BİR TAKIM GÖRMÜYORUM"

Real Madrid'den ayrıldığı için pişman olmadığını belirten Benzema, "Yeni oyuncular gelir, bazı isimler ayrılır. Bu her zaman böyledir ve böyle olmaya devam edecek. Real Madrid'den daha iyi olabilecek bir takım görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNU HAK EDİYOR"

Ballon d'Or için favorisinin Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Vinicius diyeceğim çünkü bunu hak ediyor. Sadece bu yıl yaptıklarıyla değil, daha önceki sezonlarda yaptıklarıyla bunu gösterdi. Tam bir futbolcu. Real Madrid'in ona ihtiyacı olduğunda çok iyi oynuyor ve bunu hak ettiğini düşünüyorum. Favorim Vini" açıklamasında bulundu.

Real Madrid'in Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Kylian Mbappe içinse Benzema şunları kaydetti, "Er ya da geç Real Madrid'de oynayacaktı. Hep böyle düşünüyordum ve böyle de oldu. O harika bir oyuncu."