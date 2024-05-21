Karim Benzema'dan ayrılık kararı!

Karim Benzema'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan ayrılmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:10
Karim Benzema'dan ayrılık kararı!
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Real Madrid'den ayrılmasının ardından yıllık 200 milyon Euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema'nın Arabistan macerası bitiyor.

Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız Karim Benzema, sezon sonunda Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Deneyimli golcünün yeni sezonda kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad ile 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


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