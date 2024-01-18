Benzema'nın yeni adresi belli oluyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:41

Sezon başında Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Karim Benzema, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı.

Ara transfer döneminde Al-Ittihad'den ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen Benzema'nın birçok talibi bulunuyor.

Suudi ekibi ise Fransız golcünün kiralık ya da bonservisiyle transferine izin verme konusunda isteksiz.

Al-Ittihad ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Benzema'nın performansı Suudi basını tarafından eleştiri konusu.

YENİ DURAĞI İNGİLTERE OLABİLİR

Öte yandan ESPN'in haberine göre Karim Benzema'nın bir sonraki adresi için en büyük ihtimal İngiltere.

36 yaşındaki forvet için Chelsea dahil birçok Premier Lig ekibinin devrede olduğu haber detayında yer aldı.

Yine haberde Benzema'nın Real Madrid'e dönüşünün söz konusu olmadığı aktarıldı.

Bu sezon Al-Ittihad ile toplam 20 maça çıkan Benzema 12 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.