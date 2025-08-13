Beraberlik yetti! Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off'ta...

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. İlk maçta rakibini 3-1 yenen turuncu lacivertliler play-off turuna yükseldi.
Viking, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Davie Selke, Başakşehir'e beraberliği getirdi. Selke, turuncu lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 100. golünü attı.
Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Rumen takımı ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Rövanş karşılaşması yarın oynanacak.
Play-off maçları 21-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.