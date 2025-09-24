Cumhuriyet Gazetesi Logo
Berat Luş'tan 28 dakikada tam 4 gol: Maça damga vurdu!

24.09.2025 23:42:00
Güncellenme:
Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

BERAT LUŞ ŞOV YAPTI

Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurduğu maçı 5-0 kazandı. Ev sahibinin skoru belirleyen golünü Hamza Catakovic kaydetti.

Erokspor ligin sonraki haftasında sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise Boluspor'u konuk edecek.

