Galatasaray'dan kiralık gitmişti: Liverpool maçı sonrası Elias Jelert'e büyük övgü!

Galatasaray, 2024'te kadrosuna kattığı Elias Jelert'ten beklediği verimi alamayınca futbolcuyu bu sezon başında Southampton'a kiraladı.

Danimarkalı futbolcu, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Liverpool'a karşı ilk 11'de başladı. Mücadeleyi Southampton 2-1 kaybederken Jelert'in performansı dikkat çekti.

Jelert karşılaşmada yüzde 82'lik pas isabetiyle oynarken 2 kez pas arası yaptı. 5 kez ikili mücadeleye giren 22 yaşındaki futbolcu, bunlardan ikisini kazandı.

1 kez kilit pas veren Jelert, 6 uzun pasın 3'ünde isabet sağladı. Danimarkalı futbolcunun performansı taraftarlardan övgü aldı. Sosyal medyada Jelert ile ilgili yorumlarda bulunan taraftarlar, futbolcunun yaz transfer döneminde kulübün yaptığı en akıllıca transfer olabileceğini belirtti.