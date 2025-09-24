Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan kiralık gitmişti: Liverpool maçı sonrası Elias Jelert'e büyük övgü!

Galatasaray'dan kiralık gitmişti: Liverpool maçı sonrası Elias Jelert'e büyük övgü!

24.09.2025 12:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'dan kiralık gitmişti: Liverpool maçı sonrası Elias Jelert'e büyük övgü!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Elias Jelert, yaz transfer döneminde Southampton'a kiralanmıştı. Danimarkalı futbolcu, Liverpool'a karşı oynadıkları Lig Kupası maçındaki performansıyla taraftardan tam not aldı.

Galatasaray, 2024'te kadrosuna kattığı Elias Jelert'ten beklediği verimi alamayınca futbolcuyu bu sezon başında Southampton'a kiraladı.

Danimarkalı futbolcu, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Liverpool'a karşı ilk 11'de başladı. Mücadeleyi Southampton 2-1 kaybederken Jelert'in performansı dikkat çekti.

Jelert karşılaşmada yüzde 82'lik pas isabetiyle oynarken 2 kez pas arası yaptı. 5 kez ikili mücadeleye giren 22 yaşındaki futbolcu, bunlardan ikisini kazandı.

1 kez kilit pas veren Jelert, 6 uzun pasın 3'ünde isabet sağladı. Danimarkalı futbolcunun performansı taraftarlardan övgü aldı. Sosyal medyada Jelert ile ilgili yorumlarda bulunan taraftarlar, futbolcunun yaz transfer döneminde kulübün yaptığı en akıllıca transfer olabileceğini belirtti.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #Southampton #Elias Jelert

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını yorumladı: 'Sezon ortasında bitebilir'
Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını yorumladı: 'Sezon ortasında bitebilir' Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü'
Wilfried Singo: 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü' Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Teja Oblak'ın hedefi EuroLeague!
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Teja Oblak'ın hedefi EuroLeague! Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın Slovenyalı oyun kurucusu Teja Oblak, basın mensuplarına konuştu. Oblak, ilk hedeflerinin FIBA Kadınlar EuroLeague'e katılmak olduğunu söyledi.