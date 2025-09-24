Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray açıkladı: İlkin Aydın'dan kötü haber!

24.09.2025 19:33:00
Cumhuriyet Spor
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin, milli oyuncu İlkin Aydın'ın sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #İlkin Aydın

