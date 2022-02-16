Berisha 25 lig maçında sadece üç kez fileleri havalandırdı
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Berisha, 25. haftası tamamlanan ligde sadece üç kez fileleri havalandırırken performansıyla sınıfta kaldı.
Son yıllarda golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe’de büyük umutlarla transfer edilen Berisha, Sarı-Lacivertlilerin kanayan yarasına çare olamadı. Alman futbolcu 25. haftası tamamlanan ligde sadece üç kez fileleri havalandırırken performansıyla sınıfta kaldı. Son Giresun maçında oyuna girdikten sonra iki net pozisyonu cömertçe harcayarak taraftara saç baş yolduran Berisha için “gol atma değil, kaçırma üstadı” yorumları yapıldı. Fenerbahçe sezon başında Berisha’yı 5 milyon Avro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Kulüp, teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.
DEĞERİ DÜŞTÜ
2025’e kadar sözleşmesi bulunan Berisha’nın piyasa değeri de Fenerbahçe’ye geldikten sonra düştü. Futbolcunun sezon başında 4-5 maçını izledikten sonra “Fenerbahçe’nin aradığı golcü değil” kanısına varmıştım. Zaman beni haklı çıkardı. Ali Koç yönetimi Berisha transeriyle yanlışlarına bir yenisini daha ekledi.
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