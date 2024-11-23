Berk Yıldız, Boluspor'u galibiyete taşıdı!

Boluspor, karlı zeminde oynanan mücadelede Şanlıurfaspor'u ağırladığı maçı tek golle kazandı.

Berk Yıldız, Boluspor'u galibiyete taşıdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 18:47

Trednyol 1. Lig'de 13. hafta maçında Boluspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Boluspor oldu.

Boluspor'un golünü 40. dakikada Berk Yıldız kaydetti.

Şanlıurfaspor'da Urie-Michel Mboula 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Boluspor puaını 21'e yükseltti. Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.


Etiketler: #Trendyol 1.Lig #Boluspor #Şanlıurfaspor
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