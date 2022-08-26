Berkan Fırat Adanaspor'a transfer oldu!
Adanaspor'da Berkan Fırat ile sözleşme yenilenirken, Trabzonspor'dan Hakan Yeşil kiralık olarak kadroya dahil edildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncusu Berkan Fırat ile sözleşme yenilerken, Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'i de kiralık olarak transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil ile anlaşma sağlandığı ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca geçen sezon Adanaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Fırat ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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