Berkan Küpelikılınç, Gaziantep FK'da
Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 19 yaşındaki gurbetçi sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Frankfurt II takımından genç futbolcu Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Berkan, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
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