Berkan Kutlu: 'En büyük kim gösterdik'
Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, şampiyonlukla sonuçlanan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Berkan Kutlu şampiyonlukla ilgili, "Çok mutluyuz, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Deneyimli orta saha ayrıca, "Geçen hafta çok üzülmüştük ama bu hafta çok iyi çalışıp Türkiye'nin en büyüğünün kim olduğunu yine gösterdik" sözlerini sarf etti.
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