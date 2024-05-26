Galatasaray'dan üst üste şampiyonluk paylaşımları: 'İyiler sonunda mutlaka kazanır'

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğun ardından art arda şampiyonluk paylaşımları yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:35
Galatasaray'dan üst üste şampiyonluk paylaşımları: 'İyiler sonunda mutlaka kazanır'
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.

Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaşarak, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları:

 


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