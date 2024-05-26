Galatasaray'dan üst üste şampiyonluk paylaşımları: 'İyiler sonunda mutlaka kazanır'
Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğun ardından art arda şampiyonluk paylaşımları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.
Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaşarak, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları:
İYİLER SONUNDA MUTLAKA KA24NIR! ????— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) May 26, 2024
?? 2023/24 Trendyol Süper Lig Şampiyonu ??????????????????????!#ŞampiyonGalatasaray #HakEdenlerKazandı #MayıslarBizimdir pic.twitter.com/NmzYrGeEWs
?? BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI! BİLDİRİMLERİ AÇIN, BAŞLIYORUZ… ?? pic.twitter.com/yB4hmVMmA8— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) May 26, 2024
OLEY OLEY OLEY OLEEEYYY!!! ?? pic.twitter.com/O43vGGSM8i— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) May 26, 2024
Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdokadoskodkaosdkaofjgdjıasjıKasdkjsadOasdkjsadÇaksdjkaskdjsakdjasdkadMasdHadgsfYaksdjsakdjsad ?? https://t.co/Vc4fRs1S7n— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) May 26, 2024
all the fuss no trophies ?????? pic.twitter.com/cZnyraCNHG— 24x Turkish Champions ?? (@Galatasaray) May 26, 2024
#MayıslarBizimdir ???? pic.twitter.com/kS3q8qjaJq— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) May 26, 2024
PAINT THE TOWN RED. ???? #Back2BackCh4mps pic.twitter.com/yctcexy7Eb— 24x Turkish Champions ?? (@Galatasaray) May 26, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!