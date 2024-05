Galatasaray'dan üst üste şampiyonluk paylaşımları: 'İyiler sonunda mutlaka kazanır'

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.

Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaşarak, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları:

