Berkay Ömer Öğretir, Dünya Yüzme Şampiyonası'nda finale çıktı

Japonya'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 59.50'lik derecesiyle 8. olarak final yüzmeye hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:26
Berkay Ömer Öğretir, Dünya Yüzme Şampiyonası'nda finale çıktı
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Japonya'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, kurbağalamada finale yükseldi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kyüshü bölgesi Fukuoka kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre kurbağalama elemeleri yapıldı.

Milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 59.50'lik derecesiyle 8. olarak final yüzmeye hak kazandı.

Erkekler 100 metre kurbağalamanın final yarışı yarın yapılacak.


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