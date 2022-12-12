Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Avustralya'da başlayacak
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Avustralya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Avustralya'da başlayacak. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 13-18 Aralık tarihlerinde Melbourne şehrinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi 3'ü kadın olmak üzere toplam 9 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek yüzücüler şunlar:
Kadınlar:
Deniz Ertan
Merve Tuncel
Nida Eliz Üstündağ
Erkekler:
Berkay Ömer Öğretir
Doruk Tekin
Emre Sakçı
Mert Kılavuz
Rasim Oğulcan Gör
Ümitcan Güreş
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