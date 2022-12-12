Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Avustralya'da başlayacak

12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:17

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Avustralya'da başlayacak. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 13-18 Aralık tarihlerinde Melbourne şehrinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 3'ü kadın olmak üzere toplam 9 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek yüzücüler şunlar:

Kadınlar:

Deniz Ertan

Merve Tuncel

Nida Eliz Üstündağ

Erkekler:

Berkay Ömer Öğretir

Doruk Tekin

Emre Sakçı

Mert Kılavuz

Rasim Oğulcan Gör

Ümitcan Güreş