Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Avustralya'da başlayacak

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Avustralya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:17
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Avustralya'da başlayacak
Abone Ol google-news

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Avustralya'da başlayacak. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 13-18 Aralık tarihlerinde Melbourne şehrinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 3'ü kadın olmak üzere toplam 9 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek yüzücüler şunlar:

Kadınlar:

Deniz Ertan

Merve Tuncel

Nida Eliz Üstündağ

Erkekler:

Berkay Ömer Öğretir

Doruk Tekin

Emre Sakçı

Mert Kılavuz

Rasim Oğulcan Gör

Ümitcan Güreş


Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Avustralya Türkiye Yüzme Federasyonu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler