Berkay Yılmaz'a, Real Betis talip oldu

Adı son zamanlarda Galatasaray ile anılan Berkay Yılmaz'a, Real Betis talip oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:52
Berkay Yılmaz'a, Real Betis talip oldu
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Freiburg'da gösterdiği performansla adı sık sık Galatasaray ile anılan Berkay Yılmaz'a önemli bir talip daha çıktı.

AS'ın haberine göre Real Betis sözleşmesi 1.5 yıl sonra sona erecek Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Berkay Yılmaz'ın babası ve temsilcisinin Türkiye ekiplerinden çok İspanya'da oynamasını istediği söylendi. Ayrıca Freiburg'un da genç yıldızın sözleşmesini uzatmak için çok uğraştığını söyledi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Freiburg formasıyla 9 resmi maça çıkan Berkay Yılm


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