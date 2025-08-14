Berke Özer'in yeni adresi belli oldu: Bonservis ücreti ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 19:46:00
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Berke Özer'i renklerine bağladı.

Eyüpspor forması giyen Berke Özer'in yeni adresi belli oldu.

Ligue 1 ekiplerinden Lille genç kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU 

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada transfer için 4.5 milyon Euro ve 500 bin Euro bonus olarak toplamda 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Berke, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Westerlo'ya kiralanmıştı. 

Daha sonrasında Portimonense ve Ümraniyespor formalarını giyen genç file bekçisi, 2022/23 sezonunda Eyüpspor'un yolunu tuttu. 

Berke, İstanbul ekibinde toplam 65 maça çıktı. 

LILLE'DEKİ 6. TÜRK 

Berke Özer, yolu Lille'den geçen 6. Türk oyuncu oldu. Daha önce Engin Verel, Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı, Kuzey Fransa ekibinde ülkemizi temsil etmişti.

