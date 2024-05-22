Berlin'de Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları tartıştı

EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 23:09
Berlin'de Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları tartıştı
Abone Ol google-news

EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçe'yi karşılamak için havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos kafilesinin Berlin'e indiğini görmesi üzerine Ergin Ataman aleyhine önce 'Doping yapsana' tezahüratı, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu.

ATAMAN'DAN KÜFÜRLÜ KARŞILIK

Bunun üzerine Ergin Ataman'ın da taraftarlara küfürlü karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.

Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.

Final Four'un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip finalde Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.


euroleague haberleri fenerbahçe beko haberleri Panathinaikos haberleri ergin ataman haberleri Berlin haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konyaspor'dan Galatasaray maçına özel tişört: 'İnancım korkumdan daha büyük'

Konyaspor'dan Galatasaray maçına özel tişört: 'İnancım korkumdan daha büyük'
Cannes’da poz verdiler! Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün yıllar sonra bir arada

Cannes’da poz verdiler! Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün yıllar sonra bir arada
Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter!

Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter!
Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor

Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor
Olaylı derbide yeni gelişme: 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı!

Olaylı derbide yeni gelişme: 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı!
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
Bu okulda 556 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor

Bu okulda 556 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?