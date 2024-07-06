Berlin'de Türk taraftarlar gözaltına alındı

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Alman polisi tarafından bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 20:03
Berlin'de Türk taraftarlar gözaltına alındı
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı. Siyasi sembol yapıldığını iddia eden Alman polisi korteji durdurarak, dağıttı. Türk taraftarlar stadyuma bireysel olarak ilerlemek zorunda kaldı.

 


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