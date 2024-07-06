Haber Global canlı yayınında 'bozkurt' işareti: Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye, ‘bozkurt’lu sevinci sonrası 2 maç men cezası alan milli futbolcu Merih Demiral’ı konuşurken; Haber Global TV’de sunucu ve yorumcular programa “Bozkurt” yaparak başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 08:10
Haber Global canlı yayınında 'bozkurt' işareti: Sosyal medyada gündem oldu
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Haber Global yayında; Nedim Şener, Mete Yarar, Hulki Cevizoğlu, Melik Yiğitel ve sunucu Salih Nayman, Bozkurt işareti yaptı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

İTİRAZ YOLU KAPANDI

Demiral'a verilen ceza, 3 maç men cezasından düşük olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi.

UEFA'nın kararı kısa sürede Türkiye gündemine otururken; 'bozkurt' işareti de tartışmaya açıldı.

CANLI YAYINDA BOZKURT İŞARETİ

Önceki akşam Haber Global canlı yayınında herkes aynı anda bozkurt işareti yaptı.

Aralarında Nedim Şener, Mete Yarar, Hulki Cevizoğlu, Melik Yiğitel ve sunucu Salih Nayman'ın bulunduğu isimler programa “bozkurt” yaparak başladı.

O anlar sosyal medya gündem oldu.


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