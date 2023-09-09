Bertuğ Yıldırım: 'Skor bizi tatmin etmedi'
Bertuğ Yıldırım, Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Bertuğ Yıldırım, Ermenistan ile berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.
Bertuğ Yıldırım yaptığı açıklamada, "İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama gönül isterdi ki kazanalım. Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim. Skor bizi tatmin etmedi. Galibiyeti çok istiyorduk. Türk halkının galibiyeti istediğini ve mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz de iki katı mutsuzuz. Diğer maçlarda istediğimiz skorları alıp hedefimize ulaşacağız inşallah." dedi.
Ayrıca, "Hırslı ve mücadeleyi seven biriyim. Biraz sağa sola atladım. Skoru elde edemesek de yine de bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık." şeklinde konuştu.
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