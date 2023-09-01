A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın oynayacağı Ermenistan ve Japonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
A Milli Takım'ın kadrosu şu şekilde:
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı. ???? #BizimÇocuklar pic.twitter.com/Z6s51eRTgj— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) September 1, 2023
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