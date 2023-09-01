A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın oynayacağı Ermenistan ve Japonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:04
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

A Milli Takım'ın kadrosu şu şekilde: 

 


Player Alanı
A Milli Takım Ermenistan japonya

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